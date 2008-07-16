Минобороны предлагает киевским очередникам варианты в других городах

Министерство обороны Украины предлагает своим очередникам на получение жилья в гарнизоне г. Киева рассматривать варианты получения квартир в других городах Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, с таким предложением выступила заместитель министра обороны Надежда ДЕЕВА.

“К сожалению, мы не можем быстро обеспечить жильем в Киеве всех, кто находится здесь на квартирном учете. Поэтому хочу посоветовать очередникам рассмотреть варианты получения жилья в других городах Украины”, - сказала Н.ДЕЕВА во время проведения приема граждан по личным вопросам.

В Минобороны сообщили, что большинство посетителей, которые записались на прием к заместителю главы оборонного ведомства, пришли с просьбой посодействовать в решении именно жилищных проблем.

В связи с этим особое внимание Н.ДЕЕВА уделила обращениям граждан, которые являются членами семей погибших или умерших военнослужащих, а также тех, кто имеет тяжелые заболевания, исполняли служебные обязанности в “горячих точках” или находятся на квартирном учете с 1991 года. Как она отметила, на сегодняшний день составлен список указанных категорий очередников, который постоянно уточняется и дополняется. И согласно этому списку будет выделяться жилье.

Как сообщал УНИАН, 15 июня газета “Дело” распространила информацию, что “Министерство обороны Украины обменяло два гектара земли в Киеве на 13 квартир в Крыму с убытком для себя в 15 млн. гривен.

Решение о передаче земли было принято Департаментом строительства Минобороны и согласовано заместителем министра Надеждой ДЕЕВОЙ. От ее имени министру обороны Юрию ЕХАНУРОВУ было направлено письмо с просьбой дать разрешение на обмен”.