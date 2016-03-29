В районе метро "Левобережная" в Киеве произошла драка со стрельбой

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Киеве, в 16:50 дежурная часть полиции получила сообщение о драке со стрельбой на улице Никольско-Слободской.

Неподалеку от указанного адреса находился автопатруль подразделения особого назначения. Правоохранители поспешили по вызову и остановили драку.

Предварительно участники противоположных сторон рассказывают, что конфликт начали их оппоненты. Якобы один из мужчин, чтобы остановить действия своего противника, воспользовался своим травматическим оружием, на которое имеет разрешение.

На месте работает следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, которая документирует событие, изымает оружие и разрешения. Кроме того правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия и выясняют причины и обстоятельства.

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Участники конфликта предоставляют свои объяснения в управлении полиции.

Отмечается, что пострадавших с огнестрельными ранениями нет.

Сведения о происшествии зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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