Пикеты и сбор подписей за арест: против Медведчука начнут всеукраинскую кампанию
В рамках требования начать уголовное преследование экс-главы Администрации президента Кучмы Виктора Медведчука организаторы намерены начать всеукраинскую кампанию.
Об этом заявил депутат от "Народного фронта" Андрей Левус, передает "Украинская правда".
По его словам, Медведчук способствовал появлению сепаратистских образований на востоке Украины, а сейчас продолжает проводить в регионах сепаратистские форумы.
"Сейчас они проводят мероприятия по регионам сепаратистского характера. Будем делать все, что бы эти мероприятия не проводились. Это превратится в широкую всеукраинскую кампанию, которая приведет к наказанию Медведчука", – уверен он.
Он напомнил, что в настоящее время происходит сбор подписей депутатов Рады под обращением к силовым органам с соответствующим требованием. Сейчас, по его словам, собрано около 40 подписей.
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"Это своеобразная перепись депутатов на патриотизм и стойкость. Также мы планируем таким образом выявить агентуру Медведчука в Верховной Раде", – сказал он.
Также Левус добавил, что вскоре начнется сбор подписей простых граждан, а также будут организовываться пикеты СБУ и мероприятий Медведчука.
Депутат добавил, что, по его данным, Медведчук продолжает общаться с президентом Петром Порошенко относительно ситуации на востоке.
"Считаем, если будет давление парламента и общества, думаю, что это повлияет и на позицию президента, он поймет, что у нас не может быть священных коров. Люди, которые годами разваливали Украину, должны быть в тюрьме", – сказал Левус.