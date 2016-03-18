Пикеты и сбор подписей за арест: против Медведчука начнут всеукраинскую кампанию

Об этом заявил депутат от "Народного фронта" Андрей Левус, передает "Украинская правда".

По его словам, Медведчук способствовал появлению сепаратистских образований на востоке Украины, а сейчас продолжает проводить в регионах сепаратистские форумы.

"Сейчас они проводят мероприятия по регионам сепаратистского характера. Будем делать все, что бы эти мероприятия не проводились. Это превратится в широкую всеукраинскую кампанию, которая приведет к наказанию Медведчука", – уверен он.

Он напомнил, что в настоящее время происходит сбор подписей депутатов Рады под обращением к силовым органам с соответствующим требованием. Сейчас, по его словам, собрано около 40 подписей.

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"Это своеобразная перепись депутатов на патриотизм и стойкость. Также мы планируем таким образом выявить агентуру Медведчука в Верховной Раде", – сказал он.

Также Левус добавил, что вскоре начнется сбор подписей простых граждан, а также будут организовываться пикеты СБУ и мероприятий Медведчука.

Депутат добавил, что, по его данным, Медведчук продолжает общаться с президентом Петром Порошенко относительно ситуации на востоке.

"Считаем, если будет давление парламента и общества, думаю, что это повлияет и на позицию президента, он поймет, что у нас не может быть священных коров. Люди, которые годами разваливали Украину, должны быть в тюрьме", – сказал Левус.