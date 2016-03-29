ГПУ: В Одессе за взяточничество задержали прокурора, назначенного Сакварелидзе

Куценко сообщил о задержании прокурора из команды Сакварелидзе / 5.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко.

«Следователями военной прокуратуры Южного региона, по материалам СБУ был задержан при получении взятки в размере 5 тыс. долларов прокурор отдела прокуратуры Одесской области, юриста первого класса Модебадзе, который 16 марта этого года был назначен Давидом Сакварелидзе на соответствующую должность», - сказал Куценко.

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По его словам, Модебадзе задержан. «Происходит осмотр места происшествия. Собираются вещественные доказательства, допросы, возбуждено уголовное производство по статье 368 Уголовного кодекса», - сообщил Куценко.

Читайте такжеСакварелидзе уволен из органов прокуратуры - ГПУ

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, в Генпрокуратуре сообщили, что заместитель генерального прокурора Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".