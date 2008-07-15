Ахметов выходит на российский угольный рынок

Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) донецкого миллиардера Рината Ахметова ведет сделку по приобретению угольных предприятий в Ростовской области. Это первая попытка украинских компаний выйти на российский угольный рынок, пишет газета "Ведомости".

ДТЭК Ахметова договорилась о покупке Шахты имени Чиха, которая входит в группу "Русинкор". Сейчас производственные активы ДТЭК расположены на Украине, а шахта в Ростовской области может стать первым угледобывающим активом компании в России.

Издание пишет, что ДТЭК обладает необходимыми технологиями для глубокой добычи угля, чего не было у нынешнего собственника шахты. По этой причине добыча на участке практически не велась, поскольку в Ростовской области слишком глубокое залегание пластов угля.

Аналитики полагают, что сумма сделки составит 50-60 миллионов долларов.

Лента.ру