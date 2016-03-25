Россиянин сообщил о взрывчатке на борту самолета "Дубай-Киев", которую он планирует взорвать - СБУ (фото)

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина России, который сообщил о минировании самолета авиарейса "Дубай-Киев".

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Правоохранители установили и задержали минера – одного из пассажиров рейса – сразу после приземления в аэропорту "Киев". Сейчас с ним работают сотрудники спецслужб.

Остальные пассажиры эвакуированы, специалисты проверяют самолет на наличие взрывчатки.

Отметим, что через некоторое время запись о минере и вложенные фото были удалены на странице СБУ в Facebook.