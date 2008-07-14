В Новобогдановке боеприпасы с артскладов крала охрана

В Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с боеприпасами в отношении пяти жителей Новобогдановки, среди которых один действующий и один бывших сотрудник ВОХР воинской части, расположенной в этом селе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, уголовное дело возбуждено по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил начальник УБОП УМВД Украины в Запорожской области Константин АНТОНОВ, участники преступной группировки на протяжении 2007-2008 годов занимались разворовыванием боеприпасов и взрывчатых веществ с территории артиллерийских складов воинской части, расположенной в селе Новобогдановка Мелитопольского района.

Накануне оперативники Запорожского УБОП задержали автомобиль ЛуАЗ под управлением одного из злоумышленников, в котором было выявлено 20 кг взрывчатых веществ, 2 гранаты Ф-1, 56 запалов к артиллерийским снарядам и 300 кг фрагментов разорванных боеприпасов.

Во время обысков в жилье других участников преступной группировки изъято еще 15 кг взрывчатки, 5 противопехотных мин, 145 единиц запалов к снарядам, около тонны фрагментов разорванных боеприпасов.