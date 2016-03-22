Украинские нардепы оказались в аэропорту Брюсселя, где прогремели взрывы

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Елена Сотник.

"Теракт в аэропорту Брюсселя, на втором этаже в части отправления рейсов. Много пострадавших", - говорится в ее сообщении.

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Она отметила, что украинская делегация стала случайным свидетелем.

"Нас эвакуировали из поезда. Все ок, но страшно только из-за того, что это в центре Европы", - написала Сотник.

Теракт в аэропорту Брюсселя, на втором этаже в части отправления рейсов. Много пострадавших.Украинская делегация... Опубликовано Lena Sotnyk22 марта 2016 г.

Напомним, сегодня в аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва.

Один из телеканалов сообщает, что взрыв произошел в зоне регистрации на рейсы у стойки компании American Airlines.