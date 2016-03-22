Украинские нардепы оказались в аэропорту Брюсселя, где прогремели взрывы
Украинские нардепы оказались в аэропорту Брюсселя, в котором сегодня прогремели два взрыва.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Елена Сотник.
"Теракт в аэропорту Брюсселя, на втором этаже в части отправления рейсов. Много пострадавших", - говорится в ее сообщении.
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Она отметила, что украинская делегация стала случайным свидетелем.
"Нас эвакуировали из поезда. Все ок, но страшно только из-за того, что это в центре Европы", - написала Сотник.
Теракт в аэропорту Брюсселя, на втором этаже в части отправления рейсов. Много пострадавших.Украинская делегация...Опубликовано Lena Sotnyk22 марта 2016 г.
#BREAKING: Two loud explosions at #Zaventem airport in #Brusselspic.twitter.com/JFw9RGLjnh— Anna Ahronheim (@AAhronheim) March 22, 2016
Напомним, сегодня в аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва.
Один из телеканалов сообщает, что взрыв произошел в зоне регистрации на рейсы у стойки компании American Airlines.