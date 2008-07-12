Ливни и оползень повредили трассу Мукачево-Рогатин

Сегодня в Раховском районе Закарпатья в результате сильных осадков, которые прошли ночью, произошел оползень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Закарпатской области, в результате оползня засыпано и повреждено часть дорожного полотна автодороги Мукачево-Рогатин, в районе поселка Ясиня, Раховского района (длиной 20-25 метров, шириной 7 метров и высотой 3 метра) объемом около 450 м.куб.. Угрозы жилым домам и населению нет. Движение транспортных средств осуществляется в одностороннем направлении.

На ликвидации чрезвычайного события работает 12 человек и 4 единицы техники.