УНИАН-Поддержка: в облгосадминистрации отказались проверять неконтролируемые вырубки леса на Киевщине

Департамент экологии и природных ресурсов Киевской областной государственной администрации просит УНИАН обратиться в Государственную экологическую инспекцию в Киевской области для проверки участков леса в пределах сел Ленино, Козлив, Жовтневе, Строков, и Великая Каратуль Переяслав-Хмельницкого района Киевской области на предмет стихийных свалок и неконтролируемых вырубок леса.

Департамент экологии и природных ресурсов Киевской областной государственной администрации сообщил УНИАН, что подобные проверки не входят в компетенцию Департамента. Он лишь «обеспечивает реализацию на территории Киевской области госполитики в области охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, обращения с отходами (кроме обращение с радиоактивными отходами) на территории Киевской области, обеспечения экологической и в пределах своей компетенции радиационной безопасности».

Учитывая это, УНИАН обратился с соответствующим запросом в Государственную экологическую инспекцию в Киевской области.

Напомним, жители села Козлов Переяслав-Хмельницкого района Киевской области обратились в УНИАН в рамках проекта «УНИАН-Поддержка» с жалобами на неконтролируемую вырубку окрестных лесов, появление в лесу огороженных неизвестными лицами участков, на которых возведены строения, напоминающие элитную базу отдыха, и стихийные свалки мусора.

«Лес просто уничтожается. А это – ближайший крупный лес от Киева в восточном направлении. Там должен быть заповедник с рекреационными зонами. И нужно максимально сохранить то, что осталось, иначе на его месте останется голая степь», - считают они.

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