Прогноз погоды на 13 - 16 июля

Завтра в Украине осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей и в южных части до 20°; днем 28-33°, на Закарпатье и в южной части местами 35-36°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°.

Как сообщили УНИАН в Укгидрометцентре, 14-15 июля ожидается небольшая облачность, без осадков; в западных областях переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, шквалы 15-20 м/с. Днем 15 июля в северных областях отдельные грозовые дожди. Ветер южный, юго-восточный, в западных областях юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 20-22°; днем 29-34°, в западных областях 23-28°; в Карпатах ночью 10-15°; днем 14-19°.

16 июля в Карпатах и областях Прикарпатья, 17 июля в западных, северных и местами в центральных, а днем в южных областях и Крыму кратковременные дожди, грозы; на остальной территории сохранится сухая погода. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 23-29°, на остальной территории ночью 14-20°, на побережье морей до 22°, днем 28-34°, в южной части и восточных областях местами 35-37°.

В Киеве и области в воскресенье осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 13-18°, днем 28-33°; в Киеве ночью 14-16°, днем около 30°.

14-15 июля - небольшая облачность. Без осадков, только днем 15 июля кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 29-34°.

16 июля - без осадков, 17 июля - кратковременные дожди (днем местами), грозы. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°.