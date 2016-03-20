Суд по Шевцову отказал в отводе прокурора, а его самого снова повезли в больницу

Как сообщает "Информационная Винничина", сегодня около 14:00 суд отправился в совещательную комнату, чтобы рассмотреть заявление адвокатов Шевцова относительно отвода прокурора Алексея Соловьева.

Часом ранее по просьбе адвокатов суд допросил свидетеля защиты – Николая Матюшенко. Он – частник, подвозивший Шевцова за деньги в Беларусь. Он сообщил, что Шевцова задержали не в 21:05, как записано в протоколе, а в 18:19 на КПП в селе Сеньковка Черниговской области. Там его допрашивали и якобы осуществляли давление.

Во время допроса выяснились расхождения в показаниях. Так, Шевцов ранее говорил, что он выезжал за границу с давним другом, а на суде выяснилось, что Матюшенко – случайный водитель, который подвозил Шевцова.

Адвокаты выразили недовольство манерой допроса свидетеля со стороны прокурора. Разговор между обвинением и защитой велся на повышенных тонах. Также сам подозреваемый Шевцов кричал, что прокурор и суд ограничивают его права. Адвокаты даже начали обвинять прокурора в том, что тот одет не в мундир, а в гражданскую одежду. В итоге трое адвокатов заявили об отводе прокурора Соловьева, который якобы нарушает презумцию невиновности.

Кроме того, адвокаты просили немедленно освободить Шевцова из-под конвоя и на время судебного заседания позволить ему сидеть в зале, а не в клетке.

После 10-минутного обдумывания судья Юрий Ковбаса отказал защите в отводе прокурора. Объявление судья делал без адвокатов, которые не успели вернуться в зал после перерыва. Во время зачитывания решения Шевцов начал паниковать, кричать.

Далее он заявил, что ему плохо и суд вызвал "скорую". В заседании снова объявлен перерыв.

Шевцова повезли на осмотр в больницу.

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Напомним, минувшей ночью в заседании суда был объявлен перерыв, экс-начальника винницкой полиции госпитализировали.

Шевцова обвиняют в государственной измене, его задержали в аэропорту "Борисполь" с билетами до Минска, а оттуда до Москвы. Сейчас в Виннице проходит судебный процесс, где ему избирают меру пресечения.

В начале марта винницкие активисты обнародовали информацию о возможной причастности Шевцова к сепаратизму, ссылаясь на публикации в соцсетях Шевцова и его семьи. Сам тогдашний глава областной полиции сообщил, что страницы его и его жены были ранее взломаны, а обвинения базируются на фото в соцсетях, вырванных из временного контекста.