Открылся XIX Фестиваль украинской культуры в Сопоте

В польском городе Сопот открылся XIX Фестиваль украинской культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль проходит под патронатом президентов Польши и Украины. Организаторы прогнозируют, что в нем примут участие около 600 исполнителей.

В частности, будут выступать группы Dollheads, ManSound и Мандры, а также Нина МАТВИЕНКО и другие. В рамках фестиваля состоится концерт в память жертв Голодомора в Украине с участием Народного академического хора "Думка", Симфонического оркестра Польской Балтийской Филармонии им. Фредерика Шопена в Гданьске. Этот концерт - часть долгосрочного международного художественного проекта под лозунгом «Украина помнит – мир признает».

В ходе Фестиваля можно будет также купить украинские книги и диски, художественные изделия народных мастеров из разных регионов Украины, а также принять участие в мастерских украинских песен и народного танца. Важнейшее событие фестиваля – Этноджазовый концерт «Много лиц Украины – инспирации», который состоится вечером 13 июля.