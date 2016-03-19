Климкин и Лавров обменялись соболезнованиями из-за гибели людей в катастрофе "Боинга"

Как сообщает Департамент политики и коммуникации МИД Украины, также во время беседы была достигнута договоренность об оказании содействия и обеспечения доступа сотрудников Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, а также членов семей к погибшим в ней гражданам Украины.

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В то же время Климкин отметил необходимость обеспечения безопасности украинских дипломатов и дипломатических учреждений Украины на территории России и в очередной раз призвал российскую сторону немедленно освободить депутата Надежду Савченко.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing-738 авиакомпании FlyDubai, который следовал из крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов Дубаи, разбился при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.

Следователи заявляют, что причиной авиакатастрофы в Ростове-на-Дону самолета авиакомпании FlyDubai могла стать ошибка экипажа, техническая неисправность или сложные метеоусловия.