МВФ: всемирная экономика - между льдом спада и пламенем инфляции

Исполнительный директор Международного валютного фонда Доминик СТРОС-КАН констатирует, что сегодня мировая экономика переживает не лучшие времена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Ялте в ходе 5-го саммита «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Никто не скажет, что в мировой экономике хорошая температура. Сейчас мы находимся между льдом спада и пламенем инфляции», - отметил Д.СТРОС-КАН.

По его словам, сегодня мир переживает первый крупный кризис ХХІ столетия. «Это буря с двумя компонентами», - отметил представитель МВФ. По его словам, первый компонент – это финансовый кризис, «который начался в сердце системы – в США». Второй компонент – повышение цен на продукты питания.

Справка УНИАН. "Ялтинская европейская стратегия" (YES) - независимая международная организация, объединяющая известных политиков, бизнесменов, общественных деятелей и журналистов с целью реформирования Украины и содействия ее вступления в ЕС.