Винский хочет привлечь в Украину еще одного low-cost перевозчика

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ рассчитывает на выход в октябре-ноябре т.г. на украинский авиарынок еще одного low-cost (бюджетного) перевозчика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в аэропорту «Борисполь» в ходе торжественной церемонии отправки первого рейса первой в Украине бюджетной авиакомпании «Визз Эйр».

«Думаю, где-то в ноябре-октябре мы будем иметь еще одну авиакомпанию», - сказал он. По его данным, бюджетных авиакомпаний в Украине должно быть минимум четыре. Министр сообщил, что кроме арабского и немецкого low-cost перевозчиков, ведутся также переговоры с Францией. Как уточнил он, переговоры ведутся с министерством. «Мы работаем с Министерством транспорта Франции, а они работают над поиском авиакомпании. У них есть несколько компаний», - сказал он. Относительно Германии он отметил, что переговоры ведутся с несколькими компаниями, в том числе “Germanwings”.

По его словам, для выхода такой компании на украинский рынок нужно выполнить три условия. «Это должна быть, во-первых, малобюджетная компания, во-вторых, обязательно с новыми самолетами, и в-третьих, люди должны иметь возможность покупать билеты через Интернет», - заявил министр.

Он также отметил, что авиакомпании будут обязательно регистрироваться в Украине, однако не обязательно базироваться в аэропорту «Борисполь». «Не обязательно базироваться в Борисполе, более того, я считаю, что такие авиакомпании должны базироваться в региональных аэропортах», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 12 июня т.г. заместитель министра транспорта и связи - глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ заявил, что уже через 2 месяца, к концу лета, арабский низкобюджетный авиаперевозчик Air Arabia планирует открыть регулярные рейсы Шаржа-Киев (Арабские Эмираты). Эта авиакомпания выразила желание инвестировать в открытие украинской авиакомпании для осуществления внутренних низкобюджетных перелетов. При этом компания говорит об инвестициях в 5 самолетов Эйрбас-320.

Напомним, низкобюджетный перевозчик Germanwings (дочерняя компания «Люфтганзы») подала заявку в Госавиаадминистрацию относительно выполнения рейсов межу Кельном и Киевом, а также Берлином и Киевом. Госавиаадминистрация ведет переговоры в Германии с несколькими немецкими бюджетными перевозчиками, в т.ч. и Germanwings. При этом Госавиаадминистрация рассчитывает на немецкие инвестиции в развитие бюджетных авиакомпаний в Украине.

11 июля 2008 года low-cost перевозчик - авиакомпания «Визз Эйр Украина» начала осуществлять полеты из „Борисполя” во Львов, Одессу, Симферополь и между Львовом и Симферополем.

Средняя стоимость билета - около 30-50 долларов, самый дешевый авиабилет с учетом всех сборов стоит 79 грн.

27 июня в Украину прибыл ее первый самолет - новый Airbus A320, 9 июля 2008 г. «Визз Эйр Украина» получила сертификат эксплуатанта от Госавиаадминистрации.