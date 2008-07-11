Танки в Киеве могут провалить Майдан

Экс-глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко выступил против проведения парада военной техники на Крещатике на День Независимости: "В Украине нет критической массы новой техники, которую нужно показать, нет внешней военной угрозы, когда нужно продемонстрировать свои военные мускулы, а 70 млн грн, которые планируются потратить на парад, повредят осуществлению планов по боевой подготовке". Гриценко также подтвердил опасения многих, что асфальт на Майдане Независимости, под которым находится магазин "Глобус" и метро, может не выдержать технику весом 36-39 тонн на металлических гусеницах, и рухнет прямо на людей. О проведении такого мощного парада с танками и самолетами заявлял, напомним, нынешний министр обороны Юрий Ехануров.

"Каждый танк весит 40 тонн. Нам нельзя так рисковать, - рассказал "Сегодня" пресс-секретарь Гриценко Андрей Лысенко. - Своим заявлением Гриценко пытается предупредить о том, насколько тяжелыми могут быть последствия".

А вот в Минобороны считают, что опасения напрасны. "После парада в 2001 году на асфальте остались только маленькие царапины, так как на всю военную технику одеваются резиновые насадки. А эти деньги, потраченные на подготовку, не улетают на ветер. Ведь потом вся эта техника, отремонтированная и покрашенная, вернется в части", - сказал начальник отдела управления пресс-службы МО Константин Садилов. Также по словам Садилова, эти деньги компенсируются восторженными лицами и положительными эмоциями пришедших украинцев: "Ветераны должны знать, что о них помнят, а люди должны видеть, что мы в состоянии их защитить".

Впереди киевлян ждет 5-6 репетиций. Генеральная пройдет ночью 22 августа на Крещатике, сообщает газета.