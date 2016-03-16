СМИ обнародовали интервью с политзаключенным Александром Кольченко (видео)

Информацию об этом распространили члены "Общественной наблюдательной комиссии" Челябинской области, которые посетили украинца в колонии, сообщает Крым.Реалии.

"Александр Кольченко был поставлен на так называемый "профилактический учет" в связи с тем, что в приговоре есть понятия "терроризм, экстремизм". Как нам объяснил представитель колонии, профилактический учет применяется ко всем, у кого такой суровый приговор. Если в течение трех месяцев осужденный "не проявит себя как склонный к экстремизму и терроризму", то учет снимается. Вроде бы, никаких притеснений с вязи с этим быть не должно. Мы занесли его в "Реестр безопасности", как и Олега Сенцова", – сообщила в Фейсбуке член региональной наблюдательной комиссии Татьяна Щур.

На видео, которое сняли в колонии члены "Общественной наблюдательной комиссии", Кольченко рассказывает о том, что попросил разъяснений по поводу того, что такое экстремизм.

"Мне сказали, что экстремизм – это недовольство существующей властью. Я спрашиваю: "А если идешь на выборы и голосуешь за другого кандидата, это тоже экстремизм?". Мне не смогли ответить и стали ссылаться на приговор", – сказал Кольченко.

Крымчанин добавил, что 5 марта ему сделали устный выговор за отсутствие нагрудного знака и за то, что не поздоровался с сотрудником колонии. После выговора Кольченко направили в ШИЗО (штрафной изолятор).

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о возвращении на территорию Украины Сенцова, Солошенко, Кольченко и Афанасьева, незаконно осужденных в РФ.

Премьер-министр Арсений Яценюк обратился к МИД «подключиться к этому делу, чтобы западные партнеры поддержали запрос украинской стороны».

Также, по данным Минюста, в России находятся по меньшей мере 29 политических заключенных - граждан Украины.

Справка УНИАН. Сенцов, Кольченко и Афанасьев осуждены в РФ по сфабрикованному обвинению в подготовке терактов в Крыму и поджогов офисов партий. Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно. Афанасьев приговорен к 7 годам заключения.

73-летнего гражданина Украины, бывшего генерального директора Государственного предприятия «Производственное объединение «Знамя» (г. Полтава) Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения за попытку приобрести изделия для восстановления средств ПВО Украины.