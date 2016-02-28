Правозащитники обнародовали интервью с политзаключенным Олегом Сенцовым (видео)

Видеоинтервью правозащитниц Валерии Приходькиной и Татьяны Лотц c Олегом Сенцовым появилось в Youtube.

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На видео режиссер рассказывает о своем содержании в российской четырехместной камере в подвале вместе с 11 другими заключенными и о семье в Крыму.

"26 февраля 2016 в СИЗО-1 навестили Олега Сенцова еще одного политзаключенного . Молодец - улыбка на лице, молод, бодр, независим - везут на край земли", - написала в комментарии к видео правозащитница Валерия Приходькина.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Россией Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима соответственно.

Верховный суд России оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении украинских граждан - режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.