Правозащитники обнародовали интервью с политзаключенным Олегом Сенцовым (видео)
Разговор состоялся в Челябинске – промежуточном пункте этапа политзаключенного РФ украинского режиссера Олега Сенцова в колонию строгого режима в Якутии.
Видеоинтервью правозащитниц Валерии Приходькиной и Татьяны Лотц c Олегом Сенцовым появилось в Youtube.
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На видео режиссер рассказывает о своем содержании в российской четырехместной камере в подвале вместе с 11 другими заключенными и о семье в Крыму.
"26 февраля 2016 в СИЗО-1 навестили Олега Сенцова еще одного политзаключенного . Молодец - улыбка на лице, молод, бодр, независим - везут на край земли", - написала в комментарии к видео правозащитница Валерия Приходькина.
Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Россией Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.
25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима соответственно.
Верховный суд России оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении украинских граждан - режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.