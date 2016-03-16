Более 690 граждан Украины считаются пропавшими без вести – Геращенко
На сегодняшний день 693 гражданина Украины считаются пропавшими без вести. В настоящее время ведется работа для того, чтобы начать их поиск.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко сообщила во время выступления в парламенте.
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Она отметила, что для поиска пропавших, украинская власть добивается допуска Международного комитета Красного Креста на оккупированные территории. "Ведь в списке пропавших без вести на сегодняшний день находится 693 человека", - сказала она, добавив, что это гражданские и военные лица.
Депутат сообщила, что следующий раунд переговоров по освобождению заложников должен состояться 23 марта в Минске.
Также Геращенко сообщила, что на сегодняшний день в заложниках удерживаются 124 гражданина Украины. "Мы считаем, что выполнение шестого пункта Минских соглашений - освобождение всех заложников - это и свобода для тех 124 граждан Украины, которые сегодня удерживаются боевиками. Это и гражданские, и военные, и те украинцы, которые содержатся в тюрьмах Российской Федерации", - сказала Ирина Геращенко.
Она отметила, что переговоры об освобождении заложников являются чрезвычайно тяжелыми и призвала не спекулировать на этой теме.