Людям Луценко дали дополнительно 20 миллионов

Сегодня Министерством внутренних дел Украины была урегулирована проблема бесперебойной выдачи загранпаспортов.

Вопрос оплаты дальнейшего изготовления бланков этих документов согласован с Министерством финансов Украины и Бюджетным комитетом Верховной Рады, для чего МВД выделено 20 млн. грн., сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Таким образом будет ликвидирована и задолженность перед концерном «ЕДАПС», который является производителем бланков загранпаспортов.

В то же время МВД призывает все заинтересованные стороны в разгар сезона отпусков не создавать безосновательный ажиотаж вокруг вопроса оформления документов на выезд за границу граждан Украины.