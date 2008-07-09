Людям Луценко дали дополнительно 20 миллионов
18:58, 09 июля 2008Общество
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С Минфином согласовано
Сегодня Министерством внутренних дел Украины была урегулирована проблема бесперебойной выдачи загранпаспортов.
Вопрос оплаты дальнейшего изготовления бланков этих документов согласован с Министерством финансов Украины и Бюджетным комитетом Верховной Рады, для чего МВД выделено 20 млн. грн., сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Таким образом будет ликвидирована и задолженность перед концерном «ЕДАПС», который является производителем бланков загранпаспортов.
В то же время МВД призывает все заинтересованные стороны в разгар сезона отпусков не создавать безосновательный ажиотаж вокруг вопроса оформления документов на выезд за границу граждан Украины.
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