У Тимошенко отдали цены на пассажирские перевозки на откуп рынку

Правительство приняло решение отменить регулирование цен на областные автоперевозки пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания правительства сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, соответствующее решение о внесении изменений в постановление Кабмина «Об установлении полномочий органов государственной власти и исполнительных органов местных советов относительно регулирования цен (тарифов)» (25 декабря 1996 г.) принято сегодня на заседании.

Министр сказал, что если до этого цены на областные пассажирские автоперевозки регулировали облгосадминистрации, то теперь цены на эти перевозки будет регулировать рынок.

По его словам, необходимость в принятии такого решения возникла в связи с тем, что «стоимость перевозок росла, а цены оставались прежними, так как облгосадминистрации их не пересматривали, и перевозчики несли убытки».