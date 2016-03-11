В ОБСЕ заявили, что про обмен заложников по принципу "всех на всех" говорить пока рано

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что пока рано говорить об обмене заложников по принципу «всех на всех».

Об этом Сайдик сказал по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщает БЕЛТА.

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«Мы еще не дошли до конца и не можем говорить о принципе обмена всех на всех», - сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Также Сайдик отметил, что тема обмена пленными остается и будет оставаться на повестке дня. Участники рабочей группы на этот раз уделили особое внимание продолжению процесса освобождения лиц, которые удерживаются в связи с продолжением конфликта. Поднимался и вопрос пропавших без вести. «В частности, стороны отметили важность обмена соответствующей информацией», - сказал Сайдик.