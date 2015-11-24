Контактная группа: Обмен заложников на Донбассе нужно завершить до конца года по схеме "всех на всех"
Кроме того, была выражена позиция, что необходимо в ближайшее время увеличить количество технического обеспечения для контроля, которое используют представители СММ ОБСЕ.
Обмен заложников на Донбассе необходимо активизировать, чтобы завершить до конца 2015 года по схеме "всех на всех".
Как сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы были заслушаны доклады представителей Специальной мониторинговой мисии Организации по безопасности и сотрудничеству и офицеров Совместного центра по контролю и координации.
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По итогам скайп-встречи, отметила Олифер, украинская сторона ещё раз подтвердила, что полностью выполнила взятые на себя обязательства по отводу военной техники калибром менее 100 мм.
Также "представители СММ ОБСЕ и офицеры СЦКК отмечают в своих докладах резкое увеличение количества обстрелов и случаев нарушения режима прекращения огня за минувшие 10 дней", сообщила Олифер.
Во время видеоконференции констатировалось, что представители Специальной мониторинговой мисии ОБСЕ должны быть допущены на неподконтрольную Украине часть украинско-российской границы.
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Кроме того, была выражена позиция, что необходимо в ближайшее время увеличить количество технического обеспечения для контроля, которое используют представители СММ ОБСЕ. В частности, речь идёт о беспилотниках и приборах видеонаблюдения
«В кратчайшие сроки следует активизировать процесс освобождения незаконно удерживаемых лиц в формате «всех на всех». Этот процесс должен завершиться до конца 2015 года. В первую очередь это касается освобождения наиболее уязвимых лиц – женщин и тех, кто остро нуждается в медицинской помощи», - говорится в сообщении.