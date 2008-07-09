Черновецкий готовит самую большую продажу земли за год

Главное управление земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации готовит самую большую продажу земли за год и планирует реализовать через земельные аукционы около 59 участков.

Как сообщает газета «Экономические известия» (№ 116 от 9 июля 2008 года), об этом стало известно 8 июля на первом заседании Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроительства и архитектуры. Депутаты решили вынести вопрос продажи около половины участков на ближайшую сессию горсовета.

«По этим участкам к моменту торгов должен быть готов проект землеотвода со стартовой ценой. Количество участков в списке может поменяться. Мы еще не получили выводы по всем им от всех служб. Например, от Главархитектуры, управления экологии, юридического управления», - сообщил замначальника ГУ земресурсов Андрей ТАРНОПОЛЬСКИЙ.

В свою очередь и.о. начальника ГУ Юрий КУЛАКОВСКИЙ добавил, что «в 2008 году планировалось получить 1,9 млрд. грн. от продажи земли, а получено всего 739 млн. грн. От покупки земли ее арендаторами нам нужно получить еще 285 млн. грн.».

По данным Госкомзема, за пять месяцев 2008 г. в стране на земельных торгах продано 116 свободных от застройки земельных участков, а на семи участках продано право аренды. Общая площадь проданных на аукционах участков и прав на их аренду - 76,2173 га, общая стоимость - 114,6 млн. грн. (в т.ч. площадь участков, на которые продано право их аренды, составляет 3,1 га, общая их стоимость - 15,4 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, 8 июля председатель Комитета Верховной Ради по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК (фракция Партии регионов) прогнозирует рассмотрение парламентов пакета законопроектов относительно рынка земли в октябре этого года.