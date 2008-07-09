Украинцы освобождены из пиратского плена

Все захваченные сомалийскими пиратами в Аденском заливе члены экипажа судна „Леманн Тимбер”, в том числе граждане Украины, освобождены в конце дня 8 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины со ссылкой на информацию, полученную Генеральным консульством Украины в Гамбурге от антикризисного штаба.

В данное время „Леманн Тимбер” следует в безопасный порт для предоставления членам экипажа необходимой помощи. Родственникам моряков сообщили об освобождении.

Освобождение граждан Украины - членов судна „Леманн Тимбер” стало возможным в результате комплекса мероприятий по взаимодействию МИД Украины с международными правительственными и неправительственными организациями, государствами, а также антикризисным штабом по освобождению заложников.

Генконсульство Украины в Гамбурге продолжает поддерживать постоянный контакт с антикризисным штабом. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, немецкий сухогруз “Леманн Тимбер” был захвачен в Аденском проливе 28 мая. На борту судна находились 15 человек. Капитан судна - гражданин России, в составе экипажа также было 4 граждан Украины, один гражданин Эстонии, девять граждан Бирмы. Пираты требовали выкуп за экипаж.