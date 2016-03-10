Украинские медики все еще не получили разрешения на допуск к Савченко - адвокат

Один из адвокатов украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко Николай Полозов отмечает, что украинские медики все еще не получили разрешения на допуск к Савченко, между тем она чувствует себя "гораздо хуже".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала "112".

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Говоря о решении Савченко прекратить сухую голодовку, адвокат отметил, что поддерживает и одобряет ее шаг.

"Рад, что на нее повлияло личное обращение президента Петра Порошенко", - сказал он.

Полозов также сообщил, что сейчас нельзя ничего точно сказать о состоянии здоровья Савченко, поскольку она не допускает к себе российских врачей. Они могут лишь измерять ей артериальное давление и температуру.

"Что касается украинских медиков, которые специально приехали в Ростов-на-Дону, допуск к Надежде пока российские власти им не предоставили", - сказал защитник летчицы.

Кроме того, по его словам, сейчас рядом с СИЗО находятся сестра и мать Савченко, а также консулы Украины, которые ведут работу по получению разрешения на свидание с родственниками и относительно обследования украинскими врачами.

Полозов отметил, что рядом с СИЗО также находится "огромное скопление" полиции, которая уже раздала представителям украинских СМИ "официальное предупреждение о недопустимости ведения экстремистской деятельности".

"На мой взгляд, это абсолютный нонсенс", - сказал он.

Адвокат также сообщил, что буквально недавно другой адвокат Савченко Марк Фейгин был в СИЗО у Надежды, общался с ней.

"Надо сказать, что чувствует она себя гораздо хуже, чем это было вчера", - сказал защитник.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта Фейгин обнародовал заявление о том, что Савченко прекратила сухую голодовку. Решение перейти на воду и детские смеси украинка приняла после того, как получила письмо от украинского президента, который обещал сделать все возможное, чтобы обменять пленницу.

К тому же, в своем обращении к украинцам Савченко написала, что прекращает сухую голодовку ради всех, кто волнуется за нее.