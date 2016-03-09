Украинские дипломаты добиваются допуска врачей, родственников и консула к Савченко - Геращенко

Об этом уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что сразу, как только МИД РФ пообещал допустить медиков, была сформирована бригада врачей, и трое лучших специалистов отбыли в Россию. При этом украинский МИД сразу передал фамилии и соответствующую ноту российскому МИД с просьбой допуска конкретных людей, рассказала Геращенко.

В то же время, по ее словам, «МИД РФ дал разрешение ... сразу после того, как судилище сделало заявление, что они идут в совещательную комнату, хотя фамилии врачей в МИД имели давно». «И теперь "дипломаты" - последователи НКВД говорят, мол, мы, как и обещали, дали разрешение, а теперь все вопросы к суду ... Вот такая "русская рулетка", подлая и циничная», - отметила Геращенко.

«Сейчас украинские дипломаты бьются за допуск врачей - ведь это было обещано и гарантировано, - и родственников к Наде. И консула», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Геращенко 8 марта сообщила о согласии России допустить к Савченко украинских врачей. "Украинским дипломатам удалось-таки добиться от российских властей обещания, что наши врачи попадут к Надежде 9 марта», - отмечала она.

Однако сегодня, 9 марта, российский суд отказался выдать разрешение медикам на посещение Савченко.

«Суд отказался выдать разрешение медикам на посещение Савченко. Отказали также и матери, и сестре, и консулам», - сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин, добавив, что теперь ее могут увидеть только защитники, которым разрешение не требуется.

Вместе с тем состояние здоровья Савченко, которая 4 марта объявила сухую голодовку, резко ухудшилось. Однако украинка заявила, что будет продолжать голодовку, поскольку суд намеренно затягивает оглашение приговора.

В частности, российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Она требовала от российского «правосудия» приговора в течение семи дней.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.