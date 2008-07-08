Эксперт: качество импортных фруктов было низким и осталось низким

До недавних пор 80% экзотических овощей и фруктов ввозились в Украину нелегально, и качество продукции никто не проверял. Существенное снижение импортных пошлин вывело этот рынок из тени, сейчас плодоовощной продукции в Украину поставляется нелегально всего 3-5%. Впрочем, на улучшение качества импортированных фруктов это не повлияло, отмечают эксперты.

По мнению руководителя проекта "Агроогляд: овощи и фрукты" Андрея ЯРМАКА, "система проверки и сертификации качества в Украине работает неэффективно. Требования, предъявляемые к импортным овощам и фруктам, очень высокие, однако на практике безопасность продукции контролируется крайне плохо".

На сегодняшний день, по мнению экспертов, "экзотику" лучше всего покупать в супермаркетах. Как правило, сети работают с крупными импортерами, которые дорожат своей репутацией и следят за качеством продукции.