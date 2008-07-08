Россия увеличит производство зерна в полтора раза

Россия в течение ближайших пяти-семи лет увеличит производство зерна в 1,5 раза, сообщил министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев журналистам.

Министр отметил, что Россия, которая в этом году планирует поставить на экспорт 15 миллионов тонн зерна, уже сейчас является серьезным игроком на мировом рынке.

Комментируя инициативу президента РФ Дмитрия Медведева по проведению "зерновых саммитов", озвученную им в ходе встречи лидеров "большой восьмерки" в Японии, Гордеев отметил, что наступило время, когда крупным странам - производителям и потребителям зерна необходимо координировать свои действия.

"Такое предложение свидетельствует о том, что зерно - главный пищевой продукт, основа питания человека, а также важная составляющая кормов для животных", - цитирует министра РИА "Новости".

Он указал на роль сельского хозяйства в стабильном развитии мировой экономики и решении глобальных социальных задач. При этом производство зерна - один из важнейших элементов в мировой сельскохозяйственной политике, добавил министр.