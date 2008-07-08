Три облсовета просят Папу Римского дать УГКЦ статус Патриархата

Ивано-Франковский, Львовский и Тернопольский облсоветы просят Папу Римского предоставить Украинской греко-католической церкви статус Патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня обращение трех областей к Папе Римскому Бенедикту ХVІ рассмотрела и поддержала внеочередная сессия Ивано-Франковского областного совета.

В обращении напоминается, что «несмотря на официальный запрет и жестокие преследования во времена тоталитаризма, Церковь сохранила свои иерархические структуры, а в декабре 1989 года добилась официальной легализации».

«Украинская греко-католическая церковь относится к церквам византийского обряда. Она находится в полном сопричастии с Римским Архиереем и признает его верховенство», – отмечается в документе.

«Сегодня она (УГКЦ – УНИАН) занимает второе место в Украине по числу религиозных общин. Среди Восточных католических церквей собственного права по численности верных УГКЦ – самая большая», – констатируют депутаты.

Они убеждены, что “на сложном и жертвенном историческом пути Украинская греко-католическая Церковь достигла духовной зрелости”, а также подчеркивают особенное значение для украинского общества мучеников, “которые в духовном плане противостояли тоталитаризму и сегодня являют источник надежды в очень сложных постсоветских обстоятельствах”.

«Мы убеждены, что эта Церковь достигла качества и уровня патриархата и имеет основания для того, чтобы быть признанной Патриаршей Церковью», - сказано в обращении.

По мнению депутатов, признание Патриархата УГКЦ станет «судьбоносным решением для дальнейшей деятельности Церкви и развития Украинского Государства».

В то же время Ивано-Франковский, Львовский и Тернопольский областные советы просят Папу Римский объявить святыми Митрополита Андрея Шептицкого и Патриарха Иосифа Слепого. «Их искреннее служение вере Христовой и собственному народу - пример для следования и заслуживают на высшего почитания и в Церкви, и в обществе», - говорится в обращении областных советов.

Кроме того, Ивано-Франковский областной совет направил письмо кардиналу Леонардо САНДРИ, префекту Конгрегации для Восточных Церквей, который прибудет с визитом в Украину, с просьбой передать это обращение Бенедикту ХVІ вместе с самыми «сердечными словами благодарности и молитвенной поддержки».

«Убеждены, что признание Патриархата УГКЦ станет определяющим шагом на пути единения украинцев-христиан в единую Поместную Церковь, не в нарушение сопричастию Церквей», - отмечается в письме кардиналу.

Справка УНИАН. Леонардо САНДРИ прибывает во Львов 10 июля, а 12-13 июля в Зарванице Тернопольской области примет участие в паломничестве к Мариинской духовной святыне.