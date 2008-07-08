Сомалийские пираты покинули сухогруз "Леманн Тимбер"

Сомалийские пираты освободили сухогруз "Леманн Тимбер", удерживаемый ими с 29 мая, сообщает интернет-издание "Морской Бюллетень - Совфрахт". С главным редактором издания говорил капитан сухогруза, только что последние пираты покинули борт, судно уже снялось с якоря, следует в нейтральные воды, а затем – в один из ближневосточных портов.

Ранее сообщалось, что компания, владеющая сухогрузом, смогла договориться с пиратами о сумме выкупа и порядке его передачи. Стало ли это причиной освобождения захваченного судна пока не уточняется.

В результате захвата сухогруза сомалийскими пиратами, напоминает Лента.ру, в руках у них оказались капитан судна россиянин Валентин Барташев и члены команды, среди которых четыре украинца, эстонец и девять граждан Мьянмы.