Аренда сельхозземли должна стоить 300 долларов за гектар

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК (фракция Партии регионов) считает, что средняя стоимость аренды сельскохозяйственных земель должна составлять 300 долл. за 1 гектар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня журналистам.

По его словам, на сегодня, вопреки тому, что закон о рынке земли не принят, рынок аренды земли не стоит.

«Практически вся земля арендована. Другое дело, что сроки не определены. А во-вторых, ценовая политика аренды земли сегодня не соответствует реальности», - сказал он.

По данным главы комитета ВР, по динамике, статистике и по европейским и мировым расчетам, аренда земли должна составлять в себестоимости разных сельхозкультур около 40%.

«То есть мы видим, что сегодня аренда земли в среднем должна быть 300 долл. за гектар. А если мы говорим, что у нас около 30 млн. га сельскохозяйственной земли, если мы умножим на 300 долл., мы будем с вами иметь 9 млрд. долл. При этом сохранится и инфраструктура, и будет достаточный уровень доходности для жителей села. И таким образом мы будем сохранять село», - резюмировал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он добавил, что при такой стоимости аренды ценовая политика продуктов не изменится.