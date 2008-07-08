Фермеры неделю били заподозренного в краже

Работники Управления борьбы с организованной преступностью совместно с бойцами спецподразделения «Сокол» освободили заложника, которого похитители целую неделю держали в клетке для животных.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в Харьковской области, заложник был освобожден после того как милиция получила сигнал, что на территории одного из фермерских хозяйств в Харьковском районе незаконно содержится мужчина.

Заложником оказался работник этого же хозяйства.

Он сообщил, что руководитель фирмы совместно со своим сыном 30 июня похитили его и содержали в клетке для животных. Клетка была таких размеров, что в ней не поместилась бы крупная собака. Заложнику почти не давали еды - утром и вечером приносили только кусок хлеба и воду и постоянно били его. Все это время, и в дождь, и в жару, кругосуточно он находился в клетке в одной майке. После того как работники милиции открыли крышку клетки, мужчина не мог самостоятельно передвигаться, потому что был полностью обессилен.

Работники милиции задержали подозреваемых, которые объяснили, что удерживали мужчину из-за якобы похищенных вещей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства этого случая, пострадавшему выдано направление для прохождения экспертизы.

По факту похищения человека возбуждено уголовное дело по ст.146 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, сообщили в ЦОС.