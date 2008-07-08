Черновецкий не собирается идти на уступки автоперевозчиков

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что не позволит автоперевозчикам использовать методы шантажа и давления, направленные против интересов и здоровья миллионов киевлян.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом мэр столицы заявил сегодня, комментируя пикетирование международных автоперевозчиков здания КГГА.

«Мы ограничили с 1 июня проезд большегрузных автомобилей по улицам Киева для того, чтобы снизить количество заторов и уменьшить аварийность на дорогах столицы. И уже за месяц имеем заметные результаты – количество ДТП при участии грузовиков снизилось на 15%. Сотни тысяч киевлян, опоздав на работу из-за ограниченного проезда общественного транспорта, предопределенного митингом автоперевозчиков, будут свидетелями того, как транзитные перевозчики, которые приехали из других городов, пытаются методом шантажа заставить киевскую власть уступить интересы киевлян», – отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Киев, как и любой мегаполис, страдает от выхлопных газов. А это не просто негативное влияние на экологию города, это еще и нанесение вреда здоровью миллионов киевлян. И когда ежедневно по улицам столицы проезжает около 12-13 тысяч огромных машин, то этими газами дышат не владельцы компаний-автоперевозчиков, а мы с вами», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Мэр столицы отметил, что в ходе внедрения ограничения проезда транзитных большегрузных автомобилей, столичная власть приняла меры в пределах своей компетенции и исключительно в рамках закона.

«Правительство заигралось в политику, что мешает сегодня решать пакет стратегических вопросов, которые могут повлиять на улучшение жизни рядового киевлянина. Уже несколько лет идет дискуссия о необходимости строительства кольцевой дороги вокруг Киева, по которой в обход столицы можно было бы направить транзитные транспортные потоки. Однако, разговоры о ее необходимости не подкрепляются финансированием из государственного бюджета, хотя это строительство находится в компетенции государства. И когда премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает золотые горы автоперевозчикам, меньше всего она думает об интересах и здоровье миллионов киевлян», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Справка УНИАН. С 1 июня, в соответствии с распоряжением Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, введено ограничение на въезд в столицу большегрузного транспорта общей массой свыше 4,5 тонны с 7.00 до 20.00. Отныне в часы пик грузовики вообще не будут въезжать в город. С 10.00 до 17.00 въезд разрешен только большегрузным авто с отметкой «TIR».

Сегодня около 500-600 членов Ассоциации международных перевозчиков пикетируют здание Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, на подходах к Киеву стоят грузовики, по разным данным, от 3 до 5 тыс.

В частности, от КГГА перевозчики требуют отменить распоряжение относительно запрета на въезд в Киев днем грузового транспорта.

7 июля член забастовочного комитета АсМАП Валерий ЧЕРНЕНКО сообщил, что АсМАП отказалась от пикетирования Кабинета министров Украины 8 июля, как это предусматривалось ранее, и будет пикетировать только Киевскую городскую государственную администрацию. По его словам, все необходимые нормативные документы планируется утвердить в эту среду, 9 июля, на заседании правительства.

Среди требований к правительству - делегировать АсМАП полномочий из распределение разрешений на международные перевозки, обеспечить выполнение условия с ЕС об упрощенном оформлении виз. Также перевозчики требуют отменить решение Гостаможслужбы о внедрении вексельной формы расчетов при оформлении автомобилей, привести к европейским нормам порядок прохождения в пунктах пропуска через границу, вернуться к нулевой ставке налогообложения перевозок по Украине, установить нулевую ставку на ввоз новых тягачей, грузовых автомобилей и полуприцепов, решить вопрос с ростом цен на топливо и т. п.