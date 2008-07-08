Украине обещают дожди аж до выходных

9 июля в Украине, кроме Крыма и Приазовья, по прогнозам синоптиков ожидаются грозы, днем в центральных, Одесской и Николаевской областях местами пройдут сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 20-25°, на юге и востоке местами 28-30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 10-11 июля облачная погода с прояснениями. 10 июля ожидаются грозовые дожди (в восточной части - небольшие), кое-где град, в центральных, Одесской, Николаевской областях, а днем и на севере Левобережья местами сильные дожди. 11 июля пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы; днем в западной и южной части преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, 10 июля в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей 15-20°; днем 21-26°, 10 июля в западных, северных и центральных областях 18-23°, 11 июля в южной части 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 10-15°.

12- 13 июля - без осадков, только ночью 12 июля в восточной части, Крыму и Приазовье, днем 13 июля на крайнем западе местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью существенно не изменится; днем повысится до 26-31°, в южной и западной части до 33°.

В Киеве и области 9 июля облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (ночью местами небольшой), гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°. По области - температура ночью 11-16°, днем 20-25°.

10-11 июля сохранится облачная с прояснениями погода. 10 июля пройдут грозовые дожди, кое-где град, 11 июля небольшие кратковременные дожди (днем местами), грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°; днем 10 июля 18-23°, 11 июля 21-26°.

12-13 июля без осадков. Температура ночью существенно не изменится, днем повысится до 26-31°.