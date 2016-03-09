ЮНЕСКО: сексизм есть в школьных учебниках - BBC

Агентство ООН в докладе к Международному женскому дню пишет, что негативные стереотипы о женщинах сказываются на образовании девочек, сообщает BBC Украина.

В отчете сказано, что в учебниках женщин часто изображают как домработниц. По словам Маноса Антониниса из ЮНЕСКО, такие стереотипы являются скрытым препятствием для гендерного равенства.

ЮНЕСКО ведет кампанию за то, чтобы обеспечить образованием десяткам миллионов детей, которые не ходят в школу.

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А в бедных странах именно девочки больше всего обделены.

В докладе ЮНЕСКО указано, как в учебниках женщин изображают во второстепенных ролях, что ограничивает карьерные ожидания девочек.

"Обеспечить, чтобы все мальчики и девочки ходили в школу, - лишь часть дела", - сказал автор доклада ЮНЕСКО Манос Антонинис.