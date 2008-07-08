«Нафтогаз» как бизнес стоит ровно 0 долларов - эксперт

Украинские энергетические эксперты считают, что на сегодня продавать НАК «Нафтогаз Украины» преждевременно и нецелесообразно.

Такое мнение эксперты высказали в интервью корреспонденту УНИАН.

Так, по мнению эксперта энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова Владимира ОМЕЛЬЧЕНКО, «нельзя не согласиться с главой НАК «Нафтогаз Украина», что пришло время эту компанию реформировать. Однако в данной экономической ситуации, когда она находится в чрезвычайно сложном финансовом положении, и при существующем законодательстве, которое предусматривает административное регулирование цен, приватизировать ее преждевременно».

«Можно уверенно утверждать, что «Нафтогаз» никогда не был бизнес-предприятием, а только лишь выполнял функцию механизма по распределению финансовых потоков в пользу тех или иных групп, которые находились в данный момент у власти (вне зависимости от политической окраски)», – добавил он.

При этом эксперт отметил, что «вследствие указанных причин «Нафтогаз» как бизнес стоит ровно 0 долларов. И если компанию выставить на продажу в том виде, в каком она находится, то будет только один претендент на покупку – «Газпром», что совершенно Украину не устроит».

«Целесообразно вначале принять Закон «О развитии газового» рынка, адаптировав его к Директиве ЕС 2003/55, затем принять меры по повышению качества корпоративного управления – на этой основе только можно капитализировать компанию, а не продавать ее за гроши «Газпрому», – подытожил эксперт.

В свою очередь старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН отметил, что «продавать «Нафтогаз» целиком нецелесообразно, по отдельности он стоит намного больше».

Как сообщал УНИАН, Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА в интервью «Зеркалу недели» (№ 25 5-11 июля 2008) сказал, что «Нафтогаз Украины» нужно готовить к оценке и последующему акционированию, то есть на будущую продажу. «Я считаю, что эту компанию нужно готовить к оценке и последующему акционированию, т.е. на будущую продажу. Не отдельно взятую ГТС, не скважины, а всю компанию. Тогда и уровень ее капитализации будет соответствовать ожидаемым финансовым результатам», - сказал О.ДУБИНА.

Он подчеркнул, что на базе НАК «Нафтогаз Украины» должен быть построен большой бизнес. «Это не должен быть донор в ценах на газ для населения, предприятий теплокоммунэнерго. Заплатил - получи газ. Нет-нет», — подчеркнул председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».