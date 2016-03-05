"Продолжительный отпуск": Подавшего в отставку генпрокурора Шокина увидели в аэропорту
Генпрокурора Виктора Шокина, который ушел в отпуск после подачи заявления об увольнении, заметили в аэропорту "Борисполь".
Журналист Богдан Кутепов опубликовал фото с Шокиным на своей странице в Twitter.
Ранее Кутепов отмечал, что он ждет рейс на Прагу, который "Международные авиалинии Украины" задержали как минимум на 5,5 часов.
Как сообщает "Украинская правда", прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко не смог предоставить подробностей о вояже генпрокурора.
Он подчеркнул, что Шокин находится в отпуске. "Не на больничном, не за собственный счет, а в оплачиваемом отпуске. Поэтому мы не исключаем, что его могут увидеть где угодно", - сказал Куценко.
Он подчеркнул, что Шокин принял предложение президента Петра Порошенко и подал заявление об отставке.
Куценко отметил, что голосование в Верховной Раде по этому поводу еще не назначено.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля Порошенко предложил Шокину подать в отставку.
Позже народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем заявил, что Шокин подал в отставку с должности генпрокурора.
В то же время в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры подчеркнули, что не располагают какой-либо официальной информацией о написании Шокиным рапорта об отставке.