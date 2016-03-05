"Продолжительный отпуск": Подавшего в отставку генпрокурора Шокина увидели в аэропорту

Журналист Богдан Кутепов опубликовал фото с Шокиным на своей странице в Twitter.

Ранее Кутепов отмечал, что он ждет рейс на Прагу, который "Международные авиалинии Украины" задержали как минимум на 5,5 часов.

Как сообщает "Украинская правда", прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко не смог предоставить подробностей о вояже генпрокурора.

Он подчеркнул, что Шокин находится в отпуске. "Не на больничном, не за собственный счет, а в оплачиваемом отпуске. Поэтому мы не исключаем, что его могут увидеть где угодно", - сказал Куценко.

Он подчеркнул, что Шокин принял предложение президента Петра Порошенко и подал заявление об отставке.

Куценко отметил, что голосование в Верховной Раде по этому поводу еще не назначено.