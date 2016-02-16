Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подал в отставку. Об этом в Twitter сообщил заместитель председателя депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

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RT! Prosecutor General of Ukraine Viktor Shokin resigned. — Mustafa Nayyem (@mefimus) 16 февраля 2016

Как сообщил источник "Левого Берега", заявление было передано еще сегодня утром.

Также эту информацию "Украинской правде" подтвердили в Генпрокуратуре. "Шокин подал в отставку", - сказал собеседник издания.

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Как сообщалось, сегодня президент Петр Порошенко обнародовал заявление, в котором призвал генпрокурора Шокина уйти в отставку.

"Сегодня утром у меня была встреча и обстоятельный разговор с Генеральным прокурором. Я обратился к Виктору Николаевичу с предложением, чтобы он написал заявление об отставке. Виктор Шокин внедрил те реформы, которым в ГПУ оказывали сопротивление десятилетиями: лишение прокуратуры общего надзора, создание Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, и тому подобное. Это с одной стороны. С другой, ГПУ, к сожалению, не смогла заручиться доверием общества. И именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке Генпрокурора", - говорится в заявлении Порошенко.