США отреагировали на призыв Порошенко к Шокину уйти в отставку

"Важно восстановить уверенность украинского народа в судебной системе, однако очевидно, что в борьбе с коррупцией, в том числе и в прокуратуре, еще предстоит много работы", - сказал представитель Госдепа Марк Тонер, сообщает BBC Украина.

Накануне Порошенко заявил, что попросил Шокина подать в отставку. Порошенко также подчеркнул необходимость "тотального переформатирования Кабинета министров".

В то же время в Госдепе США отказались комментировать заявление Порошенко о "полной перезагрузке правительства".

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля Порошенко предложил Шокину подать в отставку.

Позже народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем заявил, что Шокин подал в отставку с должности генпрокурора.

В то же время в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры заявили, что не имеют какой-либо официальной информации о том, что Шокин написал рапорт об отставке.