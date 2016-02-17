США отреагировали на призыв Порошенко к Шокину уйти в отставку
Госдепартамент США приветствовал призыв президента Украины Петра Порошенко к отставке генерального прокурора Виктора Шокина, назвав это "свидетельством серьезности процесса реформ" в Украине.
"Важно восстановить уверенность украинского народа в судебной системе, однако очевидно, что в борьбе с коррупцией, в том числе и в прокуратуре, еще предстоит много работы", - сказал представитель Госдепа Марк Тонер, сообщает BBC Украина.
Накануне Порошенко заявил, что попросил Шокина подать в отставку. Порошенко также подчеркнул необходимость "тотального переформатирования Кабинета министров".
В то же время в Госдепе США отказались комментировать заявление Порошенко о "полной перезагрузке правительства".
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Как сообщал УНИАН, 16 февраля Порошенко предложил Шокину подать в отставку.
Позже народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем заявил, что Шокин подал в отставку с должности генпрокурора.
В то же время в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры заявили, что не имеют какой-либо официальной информации о том, что Шокин написал рапорт об отставке.