Порошенко внес в Раду представление на увольнение Шокина
Президент Украины Петр Порошенко внес предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины об увольнении Виктора Шокина с должности Генерального прокурора Украины.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как сказано в документе, предложение внесено «в соответствии с пунктом 25 части первой статьи 85, пункта 11 части первой статьи 106 и части первой статьи 122 Конституции Украины».
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Представлять этот документ на пленарном заседании Верховной Рады уполномочен представитель президента в парламенте Степан Кубив.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля Порошенко предложил Шокину подать в отставку.
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Позже народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем заявил, что Шокин подал в отставку с должности генпрокурора.
В то же время в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры подчеркнули, что не располагают какой-либо официальной информацией о написании Шокиным рапорта об отставке.