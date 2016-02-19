Порошенко внес в Раду представление на увольнение Шокина

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сказано в документе, предложение внесено «в соответствии с пунктом 25 части первой статьи 85, пункта 11 части первой статьи 106 и части первой статьи 122 Конституции Украины».

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Представлять этот документ на пленарном заседании Верховной Рады уполномочен представитель президента в парламенте Степан Кубив.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Порошенко предложил Шокину подать в отставку.

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Позже народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем заявил, что Шокин подал в отставку с должности генпрокурора.

В то же время в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры подчеркнули, что не располагают какой-либо официальной информацией о написании Шокиным рапорта об отставке.