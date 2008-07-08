Минтранс срочно ищет начальника Евпаторийского порта

Министерство транспорта и связи Украины объявило конкурс на замещение вакантной должности начальника Евпаторийского морского торгового порта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе.

Среди требований к претенденту: гражданство Украины, полное высшее образование морского направления по образовательно-квалификационному уровню магистра или специалиста, опыт успешной работы на руководящих должностях предприятий морской отрасли не менее 5 лет.

Подать заявление на участие в конкурсном отборе и другие необходимые документы можно на протяжении 30 дней со дня опубликования объявления.