Минтранс срочно ищет начальника Евпаторийского порта
05:22, 08 июля 2008Общество
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Министерство транспорта и связи Украины объявило конкурс на замещение вакантной должности начальника Евпаторийского морского торгового порта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе.
Среди требований к претенденту: гражданство Украины, полное высшее образование морского направления по образовательно-квалификационному уровню магистра или специалиста, опыт успешной работы на руководящих должностях предприятий морской отрасли не менее 5 лет.
Подать заявление на участие в конкурсном отборе и другие необходимые документы можно на протяжении 30 дней со дня опубликования объявления.
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