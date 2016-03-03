В Турцию отправлен очередной самолет с турками-месхетинцами с Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове перед отправкой очередного самолета с турками-месхетинцами сообщил советник посольства Турции в Украине Эмре Манав.

"В начале апреля будет следующий этап переселения турок-месхетинцев. В целом по программе будут переселены около 3 тысяч человек", - сказал Манав.

Советник посольства Турции подчеркнул, что программа переселения турок-месхетинцев из Донбасса в город Эрзинджан будет продолжаться, даже если боевые действия на Донбассе будут прекращены полностью.

"Это будет продолжаться, если они будут хотеть", - подчеркнул Манав.

По его словам, сегодня, 3 марта, в Турцию будут отправлены 182 турка-месхетинца. Советник посольства отметил, что отправленные в конце декабря 2015 года переселенцы могут обратиться с ходатайством о получении гражданства Турции, если они этого пожелают, и эти ходатайства будут должным образом рассмотрены. Однако, в настоящий момент нельзя говорить о каких-либо цифрах в связи с ходатайствами о получении гражданства, поскольку главный приоритет отдается более практическим вопросам, связанным с расселением и трудоустройством.

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В свою очередь почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый отметил, что репатриированные в декабре турки-месхетинцы уже обосновались в новом жилье в Эрзинджане. Никто из них не изъявил желания вернуться в Украину.

"Для них, на мой взгляд, созданы идеальные и комфортные условия. Там двухэтажные коттеджи на 150 квадратных метров. Эти коттеджи полностью меблированы. Они очень рады и довольны. После 10 лет они начнут выплачивать по 100 долларов кредит. Никто не вернулся, все очень довольны", - подчеркнул Белый.

По его словам, формированием групп турок-месхетинцев для репатриации занимаются администрации Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщал УНИАН, Турция начала вывоз турок-месхетинцев, которые мигрировали в украинские Донецк и Славянск из Ферганской долины в Узбекистане после конфликта 1989 года между узбеками и турками-месхетинцами.

По распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 3 тысячи месхетинских турок, которые испытали на себе негативное влияние военного конфликта на Донбассе, будут переселены в Турцию. Для переселенцев выделят 33 жилых единицы в Карсе, а остальные будут размещены в провинции Эрзинджан. Также обещают их трудоустроить.

25 декабря 2015 года в Турцию из Харькова были отправлены первые два самолета с 350 турками-месхетинцами.