Гособвинение России считает вину Савченко доказанной

"Надежда Савченко обвиняется в ряде преступлений, в том числе особо тяжких - убийстве российских журналистов, которые выполняли свой долг и говорили правду", - заявил прокурор, передает Би-би-си. "Используя свои навыки и снаряжение Савченко сообщила о нахождении лиц. Используя координаты, полученные от Савченко, были произведены не менее шести выстрелов", - добавил он.

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Гособвинитель фактически повторяет все то, что Савченко и ее адвокаты пытались опровергнуть на протяжении последних пяти месяцев.

"Прокурор Юношев читает переписанное в прения обвинительное заключение", - написал в своем "Твиттере" адвокат Савченко Николай Полозов.

В городском суде Донецка РФ началась финальная стадия судебного процесса над Надеждой Савченко: прения сторон и последнее слово подсудимой. После этого судебная коллегия из трех судей во главе с Леонидом Степаненко назначит дату оглашения приговора.

Как планируется, сегодня на процессе выступят представители обвинения и один из адвокатов Савченко, Илья Новиков. На третье марта назначено выступление самой летчицы и остальных ее защитников - Николая Полозова и Марка Фейгина.