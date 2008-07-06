В Ивано-Франковской области состоялась акция «НАТО - Да!»

В Ивано-Франковской области состоялись мероприятия в рамках кампании «НАТО - Да!».

Как передает корреспондент УНИАН, в субботу и сегодня в центре Ивано-Франковска на Вечевой площади областная и городская организации партии “Народный Союз Наша Украина” развернули палатки с Государственными флагами Украины, из которых их активисты распространяли агитационные материалы о НАТО, партийные газеты с выступлениями сторонников вступления Украины в Североатлантический альянс и тому подобное.

На Вечевой площади работал «открытый» микрофон, к которому каждый желающий мог подойти и выразить свое мнение о НАТО.

Волонтеры акции проводили блиц-опрос прохожих об их отношения к вступлению Украины в эту организацию.

Подобные акции, организованные «Нашей Украиной», также прошли в субботу-воскресенье в некоторых районных центрах Прикарпатья.