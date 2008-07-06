Погода на 7 - 11 июля

В ближайшие дни в Украине будет жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 7 июля на территории страны переменная облачность. Без осадков, только ночью в восточной части и в Крыму, днем в западных областях кратковременные дожди, отдельные грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 19° (на северном востоке местами 7-9°), днем 23-28°, на юге до 32°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

8-9 июля в восточных областях, Крыму и Приазовье переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21° (8 июля в восточных областях 10-15°); днем 27-32°, в степной части Крыма до 34°. На остальной территории облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, грозы, местами град, в центральных и южных областях шквалы 15-20 м/с, ночью 8 июля в Карпатах и прикарпатском регионе, 9 июля в центральных областях местами сильные дожди. Ветер юго-западный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, 9 июля в западных областях местами 9-11°; днем 8 июля в северных областях 22-27°, в центральных 25-30°, в Одесской и Николаевской областях 29-34°, 9 июля 20-25°, на юге до 28° (в западных областях 8-9 июля 18-23°).

10-11 июля в Украине неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами (11 июля на юге - местами). Температура ночью 9-15°, днем 18-24°; в южной и восточной части ночью 12-18°, днем 23-29°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 23-28°; в Киеве ночью 12-14°, днем 26-28°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 23-28°; в Киеве ночью 12-14°, днем 26-28°.

8-9 июля в столичном регионе облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди (днем 9 июля небольшие), грозы, местами град, только ночью 8 июля без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°; днем 8 июля 22-27°, 9 июля 20-25°.

10-11 июля в Киевской области неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в Киеве ночью 11-14°, днем 20-23°.