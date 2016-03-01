Пользователи соцсетей сегодня активно отмечают Всемирный день кошек (фото, видео)
16:08, 01 марта 2016Общество
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В первый день весны по всему миру отмечают день котов.
Сегодня отмечают Всемирный день кошек
Сегодня, 1 марта, по всему миру отмечают неофициальный праздник в честь кошек. Отмечается, что в этот день люди чествуют заслуги котов, показывают им свое почитание и любовь.
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Пользователи социальных сетей в этот день активно публикуют различные забавные фотографии и видео с котами.
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