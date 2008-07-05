В Житомире требуют выполнить указ Ющенко и убрать Ленина

В Житомире Всеукраинское объединение "Свобода" требует демонтировать на центральной площади города памятник Владимиру Ленину.

Об этом УНИАН сообщил председатель Житомирской областной организации ВО "Свободы" Руслан КОЦЮБИНСКИЙ.

По его словам, по этому поводу "Свобода" уже провела ряд акций протеста возле Житомирской облгосадминистрации и намерена продолжать их и в дальнейшем, поскольку считает, что "в Житомире не выполняется соответствующий указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО".

В свою очередь председатель Житомирской ОГА Юрий ЗАБЕЛА, комментируя соответствующее требование “Свободы”, отметил, что в этом вопросе последнее слово должны сказать депутаты Житомирского городского совета.

"Для демонтажа памятника В.Ленину в Житомире необходимо решение депутатов городского совета", - сказал Ю.ЗАБЕЛА в комментарии УНИАН.

По его словам, «морально как общество, так и власть, ее представители готовы к такому шагу (демонтажу памятника Ленину - УНИАН), однако принять решение о демонтаже должны депутаты городского совета».

В горсовете пока воздерживаются от комментариев этой ситуации.