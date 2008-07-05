В Прикарпатье открылся фестиваль «Мизунська Zвигода»

В Прикарпатье в селе Новый Мизунь Долинского района начался фестиваль экстремальной и молодежной культуры «Мизунська Zвигода».

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы фестиваля, его целью является привлечение молодежи к здоровому образу жизни, активному туризму, знакомство с интересными уголками Карпат, соревнования спортсменов-экстремалов за ценные призы, зрелищный концерт для меломанов и отдыхающих. Фестиваль – это своеобразная встреча единомышленников, любителей как экстрима, так и музыки.

Особенностью нынешнего фестиваля, который уже проходит в четвертый раз, является значительный призовой фонд для спортсменов – 10 тыс. грн. и присутствие представителей трех профессиональных команд по горному велосипеду, что, в свою очередь, дало возможность вывести отдельную группу «Майстри».

На фестивале звучит живое сопровождение молодых перспективных рок-групп и DJ-ев Украины, которые съехались со всех уголков страны.

Спортивная часть фестиваля состоит из даунхила (скоростной спуск на горных велосипедах со склона горы), нор-шор (спуск на горных велосипедах по специально усложненной трассе), триал, триал-кросс (преодоление различных препятствий на горном велосипеде на небольшой скорости) и чемпионат Украины по спортивному ориентированию.

Завершится действо в воскресенье, 6 июля, награждением победителей и вручения призов от спонсоров.